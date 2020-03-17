У Нацбанку обіцяють, що незабаром ситуація з доставкою валюти покращиться

У Національному банку вже найближчими днями очікують на прибуття до України готівкової іноземної валюти.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У найближчі дні очікується доставка готівкової іноземної валюти. Якщо ця іноземна валюта буде повністю передана в банки без участі Національного банку, то ми, напевно, не будемо проводити аукціон. Якщо ж готівки виявиться трохи більше, ніж необхідно, ми купимо її собі, а тоді будемо продавати банкам на умовах аукціону", - сказав Чурій.

За його словами, в подальшому ситуація з доставкою готівки покращиться.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк для попередження та мінімізації потенційного негативного впливу на фінансову систему від поширення коронавірусу зберігатиме присутність на валютному ринку, підтримуватиме ліквідність банків через рефінансування. У період із 10 по 13 березня 2020 року Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для згладжування курсових коливань.