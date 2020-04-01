НБУ й надалі забезпечуватиме каси банків готівковою валютою

Національний банк продовжуватиме забезпечувати банки готівковою валютою, допоки проблема з нестачею готівки не буде вирішена.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.за підсумками онлайн спілкування Правління Національного банку України з представниками Європейської бізнес асоціації.

"НБУ продовжить забезпечувати банки готівковою інвалютою, допоки проблема не буде вирішена. Наступна така операція з обміну банкам готівкового долара США за безготівку відбудеться цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що нестача доларів США в касах банків та обмінниках спричинена труднощами з авіапоставками іноземної валюти в Україну, адже Національний банк долари США не друкує – це товар, який може імпортуватися виключно з-за кордону.

Як відомо, НБУ вже забезпечив поставку з-за кордону в Україну валютної готівки в євро та доларах США і з 19 березня щотижня проводить по декілька операцій з продажу готівкової валюти за безготівку. За цей період НБУ продав банкам $310 млн та 42 млн євро. Попит банків на готівку в євро вже повністю задоволено, однак попит на готівковий долар все ще лишається.