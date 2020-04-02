У центральній юстиції відкрили справи про банкрутство щодо 720 підприємств
Укрінформ
Станом на 1 квітня 2020 року по 720 підприємствах Києва, Київської та Черкаської областей відкриті справи про банкрутство.
Про це інформують Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Facebook.
«У центральній юстиції по 720 підприємствах Києва, Київської та Черкаської областей відкриті справи про банкрутство», - ідеться в повідомленні.
Як уточнюється, відповідні дані зафіксовані станом на 1 квітня 2020 року.
Так, із вказаних 720 підприємств перебувають в процедурі розпорядження майном – 122, санації (система заходів для відновлення платоспроможності) – 36 та ліквідації – 544 підприємства.
Також відкрито провадження про банкрутство стосовно 18 фізичних осіб.
У Центральній юстиції нагадують, що процедури банкрутства фізичних та юридичних осіб регулюються Кодексом України з процедур банкрутства, впровадженому в 2019 році.