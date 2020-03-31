Харківський авіазавод розробив план санації та чекає рішення суду

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП), більше відоме як Харківський авіазавод, розробило план санації та чекає на рішення суду, яке дозволить її почати.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Державного концерну Укроборонпром, до структури якого входить авіазавод.

«На підприємстві розробили базовий план санації, і зараз ми чекаємо на засідання суду, який дасть дозвіл розпочати процедуру. Також підготовлено проєкт закону про списання заборгованості авіаційних підприємств, у тому числі – податкових боргів ХДАВП. Чекаємо на його ухвалення депутатами», - розповіли в пресслужбі.

У концерні, відповідаючи на запитання про подальшу долю підприємства, наголосили, що наразі про його приватизацію не йде мова, і для усіх підприємств Укроборонпрому авіаційної галузі розробляється кілька сценаріїв розвитку – як в умовах кризи, так і у довгостроковій перспективі, після стабілізації економічної ситуації в Україні та світі.

«Йдеться, в першу чергу про заходи, які допоможуть стабілізувати роботу ХДАВП, зокрема, про доукомплектацію літаків АН-140 та продаж їх державному або приватному замовнику, про спільне будівництво літаків з ДП «Антонов». Наша мета – відновите серійне виробництво АН-74 на підприємстві, є план, що для цього потрібно від концерну і від заводу, але також ми потребуємо і більшої уваги влади у вирішенні питання із безнадійними заборгованостями», - пояснили в концерні.

Зараз на авіазаводі є 1700 працівників, із них в умовах карантину (неповний робочий тиждень) виходять на роботу 600 фахівців.

«Завод виконує тільки невідкладні роботи з виготовлення обладнання для Національної гвардії, серійної продукції та комплектуючих, а також ремонт для декількох приватних замовників – як вітчизняних, так і іноземних», - зазначили в Укроборонпромі.

Раніше Укрінформ повідомляв, що Президент Володимир Зеленський, перебуваючи 6 листопада 2019 року в Харкові, був обурений низькими заробітними платами на авіаційному заводі. Глава держави пообіцяв посприяти укладенню мирової угоди у справі про банкрутство ХАЗу.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків.

Протягом 2012-2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році. Станом на 1 березня поточного року сума заборгованості заводу перед працівниками становить понад 207 мільйонів гривень, це більше половини заборгованості із заробітної плати по Харківській області.