Харківський авіазавод самостійно не здатний відновити виробництво – ОДА

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП), більш відоме як ХАЗ, не здатне самостійно відновити виробництво та вийти з кризового стану.

Про це сказав у коментарі Укрінформу голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«На минулому тижні відбулася нарада за участі представників парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також керівників ПАТ «ФЕД», АТ «Мотор Січ», ХДАВП. Ми бачимо такий шлях виходу з кризового становища – стимулювання попиту на літаки власного виробництва. Це можливо шляхом створення на внутрішньому ринку національного авіаперевізника з використанням літаків Ан-140, АН-74 виробництва ХДАВП», - зазначив Кучер.

За його словами, перший необхідний крок – створення лізингової кампанії з відповідним державним фінансуванням для використання і подальшої реалізації літаків власного виробництва, що дозволить залучити кошти на відновлення серійного виробництва.

Наразі на ХАЗі в різному ступені готовності є літаки Ан-140, які за умови дофінансування можуть бути завершені. Також є декілька незакінчених фюзеляжів Ан-74.

«Разом з ДП «Антонов», АТ «Мотор Січ» і при державній підтримці усі літаки можна поставити на виробництво для здійснення внутрішніх рейсів. Головне на цьому етапі – наявність державної підтримки та спільні послідовні дії всіх гілок влади», - наголосив Кучер.

За даними Харківської ОДА, протягом 2012-2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році.

Станом на 1 березня поточного року сума заборгованості заводу перед працівниками становить понад 207 млн гривень, це більше половини заборгованості із заробітної плати по області.