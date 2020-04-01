Мережа «Сільпо» виділила 100 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Національна мережа супермаркетів «Сільпо» виділила 100 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень та засобів захисту медиків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті мережі.

«Як відповідальний бізнес, ми не можемо залишатися осторонь ситуації. Ми також розуміємо невідкладні потреби, які є в Україні зараз. Тому понад 13 мільйонів гривень уже використано для оплати 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легенів HAMILTON швейцарського виробництва. Після надходження в Україну це обладнання спрямують до лікарень Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей», - сказав директор з роздрібної торгівлі мережі «Сільпо» Олександр Прядухін.

Зазначається також, що в консультаціях з Міністерством охорони здоров’я «Сільпо» опрацьовує найбільш ефективні сценарії розподілу допомоги. В першу чергу вона буде спрямована на закупівлю обладнання для лікарень та засоби захисту медичного персоналу.

«Сільпо» — одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів України. Була заснована у 1998 році. Станом на лютий 2020-го нараховує 260 супермаркетів, в тому числі 4 делікатес-маркети Le Silpo. Входить до однієї з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group.