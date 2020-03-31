Мінекономіки створює робочу групу для імплементації закону про ринок землі

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створює робочу групу для імплементації закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу по імплементації цього закону", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що закон визначає ключові параметри функціонування ринку землі. Так, передбачається поетапне запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення: з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року покупцями земель сільськогосподарського призначення зможуть бути лише фізичні особи – громадяни України; з 1 січня 2024 року покупцями зможуть бути також і юридичні особи. До 1 січня 2024 року для громадян діятиме обмеження на набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності закону.

Наголошується, що передбачено заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, вони залишаться державним стратегічним резервом.

«Зараз наше головне завдання – підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору», - наголосив міністр економіки, сільського господарства та торгівлі Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Відповідне рішення підтримали 259 депутатів.

У першому читанні Рада ухвалила відповідний законопроєкт №2178-10 6 лютого 2020 року.