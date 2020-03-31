Мінекономіки створює робочу групу для імплементації закону про ринок землі
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу по імплементації цього закону", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві підкреслюють, що закон визначає ключові параметри функціонування ринку землі. Так, передбачається поетапне запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення: з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року покупцями земель сільськогосподарського призначення зможуть бути лише фізичні особи – громадяни України; з 1 січня 2024 року покупцями зможуть бути також і юридичні особи. До 1 січня 2024 року для громадян діятиме обмеження на набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності закону.
Наголошується, що передбачено заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, вони залишаться державним стратегічним резервом.
«Зараз наше головне завдання – підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору», - наголосив міністр економіки, сільського господарства та торгівлі Ігор Петрашко.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Відповідне рішення підтримали 259 депутатів.
У першому читанні Рада ухвалила відповідний законопроєкт №2178-10 6 лютого 2020 року.