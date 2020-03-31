Власник Vodafone виділить Україні на боротьбу з коронавірусом $1 мільйон

Власник телеком-оператора Vodafone Україна - група компаній NEQSOL Holding, виділить Україні 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Vodafone Україна.

"Група компаній NEQSOL Holding, якій належить телеком-оператор Vodafone Україна, прийняла рішення виділити 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні. Кошти планується використовувати на покупку устаткування, систем тестування, препаратів, витратних матеріалів, необхідних у лікарнях України для захисту лікарів та лікування пацієнтів, а також надання якісної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Своє рішення в NEQSOL Holding пояснили особливим місцем України в структурі бізнесу цієї групи компаній.

«Ми хочемо зробити свій внесок у забезпечення турботою українських громадян у цей непростий час», – зазначає CEO NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Раніше оператор Vodafone Україна, з метою підтримки місцевих бюджетів під час епідемії коронавірусу, прийняв рішення відмовитися від податкових пільг на підтримку бізнесу, передбачених законом №3220.

З 13 березня на час карантину Vodafone Україна надала своїм клієнтам в Україні безкоштовний безлімітний доступ до популярних месенджерів і соціальних мереж Online Pass – щоб підтримати можливість залишатися на зв'язку, не дивлячись на введені обмеження.

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14 березня за погодженням з Міністерством закордонних справ України Vodafone Україна поінформувала своїх клієнтів, які перебувають у роумінгу, про майбутнє закриття кордону України і поповнила рахунки своїх пріпейд клієнтів на 100 грн, щоб дати можливість залишатися на зв'язку до повернення в країну, а також вчасно отримувати актуальну життєво важливу інформацію.