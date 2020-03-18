Ліцензію 4G в Україні отримали три мобільних оператори
Про це повідомила завідуюча сектором по забезпеченню діяльності голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Богдана Півень на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаємо Kyivstar Vodafone Ukraine lifecell.Фінальний пункт спільного плану заходів у покращенні доступу до Інтернету та виконанні указу Президента", - зазначила вона.
За словами Півень, початок дії нових ліцензій на 4G - з 1 липня 2020 року.
Умови ліцензій для всіх операторів однакові. Вони мають забезпечити можливість отримання послуг з використанням LTE-900 протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням понад 2 000 осіб за умови покриття не менше 90% населення України, а також на міжнародних та національних автомобільних дорогах.
Вартість ліцензій становить понад 600 млн грн: Kyivstar - 260 млн грн, Vodafone Ukraine - 230 млн грн, lifecell - 121 млн грн. Для розбудови мереж 4G та забезпечення зв'язку оператори здійснять значні обсяги інвестицій вже найближчим часом.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації може скасувати ліцензію на радіочастотний ресурс у діапазоні частот 800-900 МГц (4G) оператору "Інтертелеком", якщо до 1 квітня не буде оплачена ліцензія.