У системі безоплатної правової допомоги консультуватимуть із земельних питань

Фахівці системи безоплатної правової допомоги пропонують консультації щодо земельних питань.

Про це йдеться на сторінці Координаційного центру з надання правової допомоги у Facebook.

«31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (законопроєкт №2178-10). Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні. У зв’язку з цим у власників земельних паїв, орендарів, тих, хто займається чи хоче зайнятися аграрним бізнесом, виникатиме чимало правових запитань, допомогти з якими готова система безоплатної правової допомоги», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у системі БПД готувалися до запуску земельної реформи, запроваджуючи інститут земельних радників у громадах та проводячи навчання з земельних правовідносин для юристів, організовуючи виїзди мобільних груп у громади для консультування з земельних питань.

Отримати правову консультацію та детальне роз’яснення з земельних питань можна кількома способами. Зокрема, зателефонувати на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103, поставити запитання в месенджер Facebook-сторінки, прочитати правову інформацію на Telegram-каналі «Безоплатна правова допомога» та обговорити її у чаті.

Окрім того, у системі БПД пропонують поставити запитання у приватному чаті системи БПД у Telegram та Viber, або ж скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid.

Читайте також: РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО РИНОК ЗЕМЛІ

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні в ніч на вівторок, 31 березня, ухвалила 259 голосами закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який відкриває ринок землі з 1 липня 2021 року.