Ціна на канадську нафту встановила новий антирекорд

Ціни на канадську нафту знову впали до найнижчого рівня за всю історію на тлі швидкого зниження попиту, спричиненого закриттям кордонів, та цінової війни між РФ та Саудівською Аравією.

Про це свідчать дані біржових торгів.

Так, у понеділок, 30 березня, канадську нафту марки Western Canadian Select (WCS) продавали за ціною 3,82 USD/барель, що на 1,41 USD/барель дешевше, ніж минулотижневий антирекорд, коли барель WCS продавали за 5,23 USD.

Зазначимо, що середня ціна бареля нафти WCS у січні становила 36,82 USD.

Така низька ціна на нафту, що є важливим експортним товаром Канади, вже зумовлює економічні складнощі для країни та особливо провінції Альберта, на території якої видобувається більшість канадської нафти.

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Загалом у зв'язку зі швидким скороченням попиту і зростанням видобутку перспективи цін нафти лишаються незрозумілими.

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