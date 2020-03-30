Нафта дешевшає через посилення пандемії

Ціни на нафту в понеділок різко впали через посилення глобальної пандемії і цінову війну між Саудівською Аравією і РФ, що не слабшає.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $23,48 за барель, що на $1,45 (5,82%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси знизилися в ціні на $1,41 (5,4%), а тижневе падіння склало 7,6%.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на 4,23% - до $20,60 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту опустилася на 4,8%.

Ринки нафти залишаються під тиском двох потужних ведмежих чинників - руйнуванням попиту, викликаним пандемією коронавірусу і ціновою війною між Саудівською Аравією і Росією, яка заливає ринки додатковою пропозицією.

Саудівська Аравія заявила у п'ятницю, що не веде переговори з РФ про баланс нафтових ринків, незважаючи на тиск, що підсилюється Вашингтоном, спрямований на те, щоб королівство зупинило падіння цін. Високопоставлений російський чиновник 27 березня заявив, що ще більша кількість виробників нафти може співпрацювати з ОПЕК і Росією для підтримки світових цін.

Тим часом падіння нафтових цін призвело до помітного скорочення кількості діючих бурових установок у США протягом двох тижнів поспіль. Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes повідомила у п'ятницю, що на минулому тижні їхня кількість впала на 40 одиниць - до 624 установок.

На думку економіста WTRG Economics Джеймса Вільямса, кількість активних бурових установок у США може впасти нижче 500 одиниць у травні або червні. "Наскільки низько (впаде кількість установок), буде залежати від тривалості впливу вірусу на економіку і від того, чи зможе ОПЕК домовитися з Росією", - сказав він.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 26,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,30 долара за барель, що на 65 центів вище за рівень закриття торгів ($27,95).