Рада ухвалила "банківський" закон у першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

За відповідне рішення проголосували 267 депутатів на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Законом пропонується удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері. Передбачається визначити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів, ухвалених на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом планується й удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

Як повідомлялося, Кабмін 24 березня зареєстрував у парламенті законопроєкт, що забороняє повертати виведені з ринку банки колишнім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.