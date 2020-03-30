Рада скоротила терміни подання альтернатив «банківському» законопроєкту

Рада скоротила терміни подання альтернатив «банківському» законопроєкту

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила рішення скоротити терміни подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№3260).

Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат на позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3260 підтриманий Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Законопроєкт унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Законопроєктом №3260 пропонується удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері.

Передбачається визначити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

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Документом планується й удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведенні банку з ринку.

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