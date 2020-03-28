Банк Канади вдруге позачергово знизив облікову ставку через коронавірус

Банк Канади вдруге за місяць знизив облікову ставку, аби підтримати економіку на фоні викликаної пандемією Covid-19 кризи.

Про це під час пресконференції у Оттаві заявив голова Національного банку Канади Стівен Полоз, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знизили нашу облікову ставку на 50 базових пунктів до рівня 0,25%. Це позачергове рішення встановлює облікову ставку на її найнижчому рівні з метою підтримки канадської фінансової системи та економіки під час пандемії Covid-19", - сказав Полоз.

Він додав, що Нацбанк також запускає дві нові програми, покликані підтримати ліквідність ринку та допомогти уряду опанувати державний борг.

Як повідомлялося, 13 березня канадський Нацбанк вже позачергово знизив облікову ставку на ті самі 50 базових пунктів до рівня 0,5%. Зазвичай правління Нацбанку ухвалює рішення стосовно облікової ставки кожні шість тижнів, однак ситуація із Covid-19 змусила банкірів діяти значно швидше. До першого позачергового зниження, облікова ставка канадського Нацбанку знаходилася на рівні 0,75% й була найвищою серед усіх розвинених країн світу.

Востаннє облікова ставка в Канаді опускалася до рівня 0,25% більше 10 років тому, під час фінансової кризи 2009 року.