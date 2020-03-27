Запаси пшениці направлять на ринок, щоб не зросли ціни борошна - Мінекономіки

Мінекономіки реалізує пшеницю з Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) та Аграрного фонду, щоб не допустити зростання ціни на борошно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«З метою забезпечення достатньої кількості борошна для внутрішнього споживання ДПЗКУ та Аграрний фонд направлять 160 тис. тонн продовольчої пшениці на внутрішню переробку та реалізацію на внутрішньому ринку, що дозволить виробити близько 128 тис. тонн борошна», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві вважають, що враховуючи внутрішнє споживання та залишки на борошномельних підприємствах, цих об’ємів достатньо, щоб стабілізувати ціну на борошно та не допустити ажіотажного зростання цін для українського споживача.

Мінекономіки нагадує, що у підписаному торік Меморандумі про взаємопорозуміння з експортерами зерна було зафіксовано орієнтир щодо можливого експорту пшениці у 2019/2020 МР.

«Поки орієнтир можливих поставок за кордон у 20 млн тонн не перевищений, але ми щоденно моніторимо обсяги експорту, тримаємо зв’язок з зерновиками і борошномелами, у разі необхідності – будемо вживати необхідних заходів», - наголосили в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація вважає, що на сьогодні немає жодних передумов для заборони експорту зернових та олійних культур.