Нацбанк планує перерахувати до бюджету майже 43 мільярди прибутку

Національний банк України планує направити до бюджету 42,7 мільярда гривень прибутку за підсумками 2019 року.

Про це 27 березня на брифінгу сказала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора ми вже затвердили фінансовий звіт Нацбанку і передали його на погодження Раді НБУ. Ми очікуємо, що перерахуємо до бюджету загалом 42,7 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень більше, ніж було закладено у бюджеті на 2020 рік", - сказала Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, НБУ в 2019 році перерахував до бюджету майже 65 мільярдів прибутку за 2018 рік.