Нацбанк виніс на обговорення законопроєкт про фінансові послуги

Національний банк виніс на громадське обговорення пропозиції до законопроєкту "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк, під регулювання якого в межах проєкту "спліт" з 1 липня 2020 року переходять небанківські фінансові установи, оприлюднив для громадського обговорення пропозиції до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг". Вони передбачають суттєве осучаснення підходів до загальних засад функціонування та регулювання ринків фінансових послуг", - йдеться в повідомленні.

Цей документ стане першим з низки проєктів законів, які будуть підготовлені та подані до Верховної Ради для вдосконалення законодавства щодо ринків небанківських фінансових послуг (НФП). Їхнє ухвалення дасть змогу учасникам ринку отримати якісно нові правила діяльності, завдяки яким розширяться їхні можливості функціонування, окресляться подальші перспективи розвитку та покращаться регулювання і нагляд за ними.

Загалом, розроблені пропозиції містять в собі три ключові блоки. Перший блок присвячений визначенню принципів надання фінансових послуг та переліку видів фінансових послуг, а також вичерпному опису норм, які регулюють взаємодію зі споживачем.

Другий блок стосується безпосередньо надавачів фінансових послуг. Він описує вимоги до надавачів фінансових послуг, зокрема, щодо структури власності, капіталу, організації системи управління та контролю, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Крім вимог, цей блок також передбачає розширення можливостей для учасників ринку: можливість створення саморегульованих організацій (СРО), спрощення процедури реєстрації та ліцензування, можливість в одній ліцензії поєднати право на надання цілої низки фінансових послуг.

Третій блок охоплює питання державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг. Він описує універсальні принципи нагляду та державного регулювання, порядок взаємодії та координації дій між державними регуляторами, основні норми з нагляду та інспектування, підходи до застосування коригувальних заходів та заходів впливу.

У підсумку, підготовлені Національним банком пропозиції до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" мають створити надійний, ефективний та прозорий ринок фінансових послуг, де захищені права споживачів і створені умови для розвитку компаній-учасників ринку.

Громадське обговорення пропозицій триватиме до 1 травня 2020 року.