Нацбанк заявляє, що ринок став "спокійнішим", валюти достатньо

Національний банк України продав 26 березня на міжбанківському валютному ринку близько 11 млн дол. США. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод сьогодні укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн за долар США", - зазначається в повідомленні.

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У НБУ повідомляють, що міжнародні резерви України зараз становлять близько 25 млрд дол. США. У минулому році НБУ викупив з ринку майже 8 млрд дол. США, а в цьому продав менше як 1,5 млрд доларів. "Тож ми маємо достатній запас міцності і за необхідності продовжимо проводити валютні інтервенції, щоб згладжувати надмірні курсові коливання", - запевняють в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, регулятор обіцяв, що найближчими днями банки в Україні зможуть поповнити свої каси готівковим доларом, а також відзначав позитивну динаміку зменшення інтервенцій при котируваннях гривні на міжбанку.