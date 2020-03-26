Нацбанк заявляє, що ринок став

Нацбанк заявляє, що ринок став "спокійнішим", валюти достатньо

Укрінформ
Національний банк України продав 26 березня на міжбанківському валютному ринку близько 11 млн дол. США. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод сьогодні укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн за долар США", - зазначається в повідомленні.

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У НБУ повідомляють, що міжнародні резерви України зараз становлять близько 25 млрд дол. США. У минулому році НБУ викупив з ринку майже 8 млрд дол. США, а в цьому продав менше як 1,5 млрд доларів. "Тож ми маємо достатній запас міцності і за необхідності продовжимо проводити валютні інтервенції, щоб згладжувати надмірні курсові коливання", - запевняють в НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, регулятор обіцяв, що найближчими днями банки в Україні зможуть поповнити свої каси готівковим доларом, а також відзначав позитивну динаміку зменшення інтервенцій при котируваннях гривні на міжбанку.

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