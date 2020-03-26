Нацбанк отримав $130 мільйонів готівкою з-за кордону

Національний банк отримав партію готівкового долара з-за кордону, необхідного для підкріплення кас банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Є добрі новини також для готівкового ринку. Національний банк нарешті отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків. Сьогодні ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками", - йдеться у повідомленні.

Наразі очікуємо на другу партію готівкового долара.

"Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро. Втім, також рекомендуємо громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток. Це сучасніше та безпечніше", - акцентували в регуляторі.

Другий день поспіль (25 березня - ред.) Національний банк не проводить інтервенцій з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансується без нашої участі – на рівнях, близьких до 28 грн за долар США.

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня Нацбанк вперше за останні кілька тижнів не проводив інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без участі регулятора. Котирування перебувало переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США. Напередодні, 23 березня, інтервенції з продажу валюти становили 50 млн дол. США, минулими тижнями Нацбанк продавав по 100-300 млн дол. США щоденно.