Фонд енергоефективності заявляє, що його не позбавлятимуть фінансування

Державна установа "Фонд енергоефективності" офіційно повідомляє, що зміни до її бюджету наразі не вносяться, і Фонд продовжуватиме відшкодування коштів у звичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"На сьогодні статутний капітал Фонду сформований повністю відповідно до постанови Кабінету міністрів України та становить 2,72 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Фонд енергоефективності продовжить часткове відшкодування коштів на енергоефективні заходи у звичному режимі та прийматиме від ОСББ заявки на участь в програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім".

"Час їх розгляду та оцінки ніяк не змінюється... Команда Фонду енергоефективності продовжує працювати у звичному темпі та закликає засоби масової інформації та експертів, які впливають на зміни в енергоефективній сфері, використовувати цей карантинний час для вдосконалення власної роботи та не поширювати інформацію, що може посилити соціальне напруження", - додали у Фонді.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення для утворення стабілізаційного фонду, який використовуватиметься для подолання наслідків кризи, спричиненої коронавірусом.

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Розмір стабілізаційного фонду, за різними даними, становитиме 124-200 млрд грн. Для його формування очікується значне зменшення ряду видатків у держбюджеті-2020, а також збільшення дефіциту бюджету.