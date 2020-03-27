Фонд енергоефективності заявляє, що його не позбавлятимуть фінансування
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
"На сьогодні статутний капітал Фонду сформований повністю відповідно до постанови Кабінету міністрів України та становить 2,72 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що Фонд енергоефективності продовжить часткове відшкодування коштів на енергоефективні заходи у звичному режимі та прийматиме від ОСББ заявки на участь в програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім".
"Час їх розгляду та оцінки ніяк не змінюється... Команда Фонду енергоефективності продовжує працювати у звичному темпі та закликає засоби масової інформації та експертів, які впливають на зміни в енергоефективній сфері, використовувати цей карантинний час для вдосконалення власної роботи та не поширювати інформацію, що може посилити соціальне напруження", - додали у Фонді.
Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення для утворення стабілізаційного фонду, який використовуватиметься для подолання наслідків кризи, спричиненої коронавірусом.
Розмір стабілізаційного фонду, за різними даними, становитиме 124-200 млрд грн. Для його формування очікується значне зменшення ряду видатків у держбюджеті-2020, а також збільшення дефіциту бюджету.