АМКУ рекомендує спростити надання статусу захищеного споживача критично важливим об'єктам

Антимонопольний комітет України ухвалив обов'язкові рекомендації Міністерству енергетики та захисту довкілля та міжвідомчій комісії щодо спрощення надання статусу захищеного споживача критично важливим об’єктам.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"З метою недопущення відключення критично важливих об’єктів від енергопостачання Антимонопольний комітет України ухвалив комплексні рекомендації Міністерству енергетики та захисту довкілля та Міжвідомчій комісії з надання статусу захищеного споживача", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті пояснили, що статус "захищеного споживача" електроенергії, який унеможливлює відключення від енергопостачання в звичайному порядку, отримати надзвичайно важко. Критично важливі в умовах боротьби з коронавірусом установи такого статусу не мають, оскільки не відповідають вимогам, необхідним для його отримання (фінансові гарантії, стала відсутність заборгованості тощо).

Тому Міністерству енергетики та захисту довкілля рекомандується спростити процедуру отримання статусу захищеного споживача, привести вимоги до банків, які надають фінансові гарантії, у відповідність до банківського законодавства, скоротити терміни для отримання статусу захищеного споживача.

Також міністерство має внести зміни до Правил про безпеку постачання електричної енергії для забезпечення безпеки постачання електричної енергії захищеним споживачам, а також запровадити прозору процедуру прийняття рішення щодо доцільності надання статусу захищеного споживача.

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Міжвідомчій комісії з надання статусу захищеного споживача, у свою чергу, рекомендовано оприлюднити інформацію про свою діяльність, перелік та вимоги до документів, які повинні мають подавати споживачі-заявники, а також про строки їх приймання

"Рекомендації Антимонопольного комітету України є невідкладними та підлягають обов’язковому розгляду органами та особами, яким вони надані", - наголосили в АМКУ.