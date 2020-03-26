АМКУ закликав мобільних операторів не підвищувати абонплату

АМКУ закликав мобільних операторів не підвищувати абонплату

Укрінформ
Антимонопольний комітет закликав провідних операторів мобільного зв’язку не підвищувати абонплату під час карантину.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті відомства.

В АМКУ припускають, що під час карантину громадяни більше користуватимуться послугами мобільних операторів. А ті своєю чергою можуть скористатися ситуацією і суттєво підвищити ціни за послуги.

"Існують ризики вчинення учасниками ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку, з метою отримання надприбутків, узгоджених дій, які можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції шляхом одночасного або узгодженого: підвищення вартості тарифних планів, закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів, автоматичне переведення абонентів на дорожчий тарифний план і погіршення якості надання послуг", - ідеться у повідомленні.

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В АМКУ вказують, що синхронне підвищення цін на зв'язок провідних операторів мобільного зв'язку може бути кваліфіковане як антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

У зв'язку з цим 26 березня АМКУ рекомендував ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" і ТОВ "Лайфселл" утриматися від підвищення розцінок, закриття соціальних тарифних планів та переведення абонентів на дорожчі тарифні пакети.

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