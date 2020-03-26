АМКУ закликав мобільних операторів не підвищувати абонплату

Антимонопольний комітет закликав провідних операторів мобільного зв’язку не підвищувати абонплату під час карантину.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті відомства.

В АМКУ припускають, що під час карантину громадяни більше користуватимуться послугами мобільних операторів. А ті своєю чергою можуть скористатися ситуацією і суттєво підвищити ціни за послуги.

"Існують ризики вчинення учасниками ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку, з метою отримання надприбутків, узгоджених дій, які можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції шляхом одночасного або узгодженого: підвищення вартості тарифних планів, закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів, автоматичне переведення абонентів на дорожчий тарифний план і погіршення якості надання послуг", - ідеться у повідомленні.

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В АМКУ вказують, що синхронне підвищення цін на зв'язок провідних операторів мобільного зв'язку може бути кваліфіковане як антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

У зв'язку з цим 26 березня АМКУ рекомендував ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" і ТОВ "Лайфселл" утриматися від підвищення розцінок, закриття соціальних тарифних планів та переведення абонентів на дорожчі тарифні пакети.