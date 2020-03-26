Газпром суттєво скоротив транзит через Україну - Коболєв

"Наразі ми бачимо, що через кризу у Європі, через менше споживання Газпром прокачує суттєво менше газу, ніж минулого року. Європа перенасичена газом", - зазначив Коболєв.

Але менші обсяги прокачування, за його словами, не зменшують доходу Нафтогазу і нового незалежного оператора ГТС.

"У новому контракті, який було підписано між Газпромом і Нафтогазом, врахована умова ship or pay. Вона передбачає, що скільки б Газпром не качав, він усе одно платить ту вартість, яка була початково заброньована", - додав Коболєв.