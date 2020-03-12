Нацбанк готовий викупити у Нафтогазу валюту, отриману від Газпрому

Національний банк розраховує, що гроші, які Газпром виплатив Нафтогазу наприкінці минулого року, та які наразі лежать на його рахунках, будуть продані, а регулятор викупить їх у поповнення своїх резервів.

Про це на пресконференції заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більшість коштів, які отримав Нафтогаз в кінці минулого року, ще не продана. Ми розраховуємо, що ці кошти будуть продані після того, як буде затверджено аудиторський звіт і буде прийнято рішення щодо розподілу дивідентів. Безумовно ми розраховуємо, що ці кошти поповнять золотовалютні резерви", - сказав Чурій.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Газпром" наприкінці грудня 2019 року заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 622,8 млн дол. США (в еквіваленті).

У Нацбанку раніше висловлювали сподівання, що міжнародні валютні резерви в поточному році перевищать $29 млрд.