Група "слуг народ" закликає підтримати рішення НБУ про націоналізацію банків

Група членів депутатської фракції «Слуга народу» закликає колег по фракції та інших депутатів Верховної Ради підтримати законопроєкт про унеможливлення скасувати рішення НБУ про націоналізацію банків і повернення компенсації з Державного бюджету їх попереднім власникам.

Відповідне звернення оприлюднив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція «Слуга народу») на своїй сторінці у Facebook.

«Ми, народні депутати України, члени фракції “Слуга народу”, закликаємо колег по фракції та парламенту підтримати законопроєкт №3260, що унеможливить відміну рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з Державного бюджету їх попереднім власникам. Цей законопроєкт знімає ризики розбалансування фінансової системи України та необгрунтованого навантаження на Державний бюджет у важкий для країни період світової економічної кризи. На сьогодні його прийняття — це єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту», – йдеться у зверненні.

При цьому ініціатори цього звернення закликають Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики негайно розглянути законопроєкт, щоб якнайшвидше розглянути його у Верховній Раді.

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«Також звертаємося до колег по фракції та парламенту із закликом підтримати рятівний для нашої країни законопроєкт та на знак солідарності з нами розмістити цю заяву у себе на сторінках у соцмережах. Віримо, що більшість із наших колег свідомі своєї відповідальності за долю держави та розуміють всю складність ситуації, в якій опинилася Україна», – наголошує представник «Слуги народу».

Окрім Безгіна, серед представників президентської фракції відповідне звернення поширили також Микита Потураєв, Гео Лерос, Анастасія Красносільська, Андрій Мотовиловець, Олександр Маріковський, Марина Бардіна, Лада Булах, Єгор Чернєв, Дмитро Гурін, Тетяна Циба, Єлизавета Ясько, Ірина Борзова, Вадим Галайчук, Вікторія Подгорна, Ігор Василів, Єлизавета Богуцька.

Як повідомлялося, 24 березня Кабінет міністрів України зареєстрував у Раді оновлений законопроєкт №3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». Цей документ передбачає, зокрема, що визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

За даними агенції Kroll, загалом колишні власники ПриватБанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд дол.