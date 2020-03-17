ПриватБанк оскаржить рішення суду щодо АЗС групи Коломойського

ПриватБанк оскаржить ухвалу Господарського суду Києва щодо повернення 247 автозаправних станцій (АЗС) від групи компаній колишніх власників банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк оскаржить ухвалу Господарського суду м. Києва від 10.03.2020 року у справі № 910/3414/20 та вживатиме всіх необхідних заходів для унеможливлення незаконного використання належного банку майна – мережі з 247 автозаправних станцій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ПриватБанк вважає, що господарський суд не надавши належної правової оцінки всім обставинам справи, прийняв завідомо неправосудну та незаконну ухвалу про забезпечення позову, якою обмежив конституційне право власності Банку на своє майно. ПриватБанк стверджує, що, ухваливши зазначене рішення, Господарський суд м. Києва фактично вирішив справу по суті, посприявши 38 компаніям, пов'язаним з колишніми власниками ПриватБанку, в уникненні відповідальності та неповерненні нерухомого майна (247 АЗС), яке у 2016 році перед націоналізацією було передано у фінансовий лізинг. Раніше, ці ж компанії зверталися з аналогічними заявами про забезпечення позову у 16 справах, що перебувають в провадженнях господарських судів Кіровоградської, Львівської, Черкаської, Волинської областях, проте жодного разу суди не задовольняли такі заяви з огляду на те, що заявлені заходи забезпечення позову за своїм змістом є тотожними задоволенню позовних вимог.

Як повідомлялося, протягом серпня-вересня 2016 року 120 нафтобаз та 248 АЗС колишній менеджмент ПриватБанку передав у фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з минулими власниками банку, з наступною передачею в оренду підконтрольним підприємствам. На сьогоднішній день заборгованість перед банком по зазначених договорах фінансового лізингу перевищує 6 млрд грн. У зв’язку з несплатою обов’язкових лізингових платежів відповідно до умов договорів, ПриватБанк, починаючи з 2017 року в односторонньому порядку став розривати ці договори та повертати нерухоме майно у власне володіння.