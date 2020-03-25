Нефьодов розповів про перші 100 днів роботи Нової митниці

За 100 днів роботи Нової митниці на 7 пунктах пропуску запрацювали сканери, понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової структури, було запущено онлайн-систему скарг, тощо.

Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов написав у Facebook.

"Через епідемію ми й не помітили, як Новій митниці виповнилося 100 днів. Під час карантину здається, що зупинилось усе, за винятком критичної для країни інфраструктури: комунікацій (вода, тепло, електрика, телефонія), банків, продуктових магазинів та аптек. Але це не так: реформи тривають: запрацювали 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному. Понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової Держмитслужби — їх звільнили. Натомість відбулися перші відкриті конкурси на заміщення вакантних посад в Новій митниці. 283 кандидати взяли участь у 37 конкурсах: в середньому — 8 претендентів на одне місце. Розробили онлайн-калькулятор розрахунку вартості розмитнення авто. Також сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки", - написав Нефьодов.

Він зазначив, що була запущена онлайн-система скарг. Вона дозволяє мінімізувати кількість необґрунтованих відповідей,та перекидань звернень між іншими органами державної влади. Консультанти надають відповідь протягом 5 днів.

"На сьогодні до системи надійшло 2038 звернень, 95% з них — опрацьовані", - підкреслив посадовець.

Було також запущено систему онлайн-орієнтувань спільно з правоохоронними органами: відтепер Служба безпеки України може надіслати доручення провести митний огляд товарів в електронній формі. Раніше правоохоронці надсилали подібні «орієнтування» у паперовому вигляді. Відслідкувати кількість та результативність таких “запитів” було неможливо.

"Провели перший відкритий електронний аукціон через Prozorro.Продажі. Відтепер Митниця має можливість прозоро продавати товари, які власник не забрав до закінчення строків зберігання, та які досі знаходяться на складах митниць; які були виявлені під час митного контролю у зонах митного контролю, і власник яких невідомий; від яких відмовились на користь держави; які швидко псуються та мають обмежений термін зберігання. Відновили співпрацю з донорами. Раніше, через тотальну корупцію, поміж донорських організацій було негласне правило — з митницею справ не мати. Натепер, завдяки їхній підтримці, ми впроваджуємо нові інфраструктурні проєкти (зокрема, +12 пунктів пропуску відремонтуємо до кінця року), якісні кадрові та функціональні зміни", - підкреслив Нефьодов.

Як відомо, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.