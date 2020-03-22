Митників, через яких держава втратила 600 мільйонів, відправили під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом працівникам Південної митниці, підозрюваним у причетності до оборудок з нафтопродуктами, унаслідок чого держава зазнала збитків майже на 600 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Завдяки належним координаційним діям прокурорів у кримінальному провадженні, оперативниками встановлено місцезнаходження двох митників, які перебували у розшуку. Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розшук ще одного їхнього спільника та капітана судна продовжується", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два митники причетні до схеми оборудок із нафтопродуктами українського бізнесмена-втікача.

У прокуратурі нагадали, що раніше "прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці й капітану судна та у зв’язку із переховуванням – оголосили їх у розшук".

За версією слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзиту. І таким чином сприяли ухиленню підконтрольних згаданому бізнесмену підприємств від сплати податків.

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Своєю чергою капітан судна, знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету збитків майже на 600 млн гривень.