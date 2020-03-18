Нова митниця відкидає чутки про завернення фур на кордоні через карантин

У Новій митниці відкидають чутки про звернення вантажівок через карантинні заходи та запевняють, що продукти на полицях супермаркетів будуть.

Про це повідомляє Нова митниця на своїй сторінці у Facebook.

"Митниця знає про ускладнений рух вантажівок через черги на кордоні, але на сьогодні нам не відомий жоден випадок, коли фуру завернули додому через карантин. За порушення правил перевезення можуть, як це було завжди, в тому числі до карантину. Але на сьогодні жодна країна не перекрила вантажні перевезення. Продукти на полицях супермаркетів будуть — фури з товарами курсують між країнами без перешкод", - йдеться в повідомленні.

У Новій митниці зазначили, що Україна 16 березня закрила кордон, аби вберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус. Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіку, навіть в умовах пандемії.