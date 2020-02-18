Десятки мільярдів: на митниці намагаються оцінити масштаби контрабанди

Масштаби контрабанди в Україні оцінюються в десятків мільярдів гривень, виходячи з ринкової оцінки частки товарів. Водночас експертну оцінку масштабів контрабанди незабаром буде завершено.

Про це інтерв'ю інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Оцінити розмір контрабанди дійсно достатньо важко. Ми зараз закінчуємо свою експертну оцінку. Думаємо, що це у межах декількох десятків мільярдів гривень, але точніше зможемо сказати десь на горизонті місяця. Ми йдемо скоріше не від схем, а від товарних категорій і від ринкової оцінки частки товарів, які можуть бути ввезені "у сіру", - зазначив Нефьодов.

За його словами, на сьогодні оцінка обсягів контрабанди здійснюється на основі наслідків адміністративних заходів.

"У січні, якщо не враховувати фактор "євроблях", оскільки це була одноразова унікальна подія, оподаткований імпорт збільшився на 1%. Якщо враховувати, то він впав на 1%. І далі цікава історія: дивитися, за рахунок чого він впав. Наші основні контрабандні товари, наприклад, трикотажні полотна – плюс 397% рік до року, одяг трикотажний – плюс 95%, одяг текстильний – плюс 147%, взуття – плюс 50%, електроніка – плюс 22%, фарма – плюс 19%. Ті товари, де якраз логіка передбачає найбільшу кількість контрабанди, зростають", - зауважив Нефьодов.

Водночас за деякими товарними групами, за оцінкою очільника митниці, спостерігається скорочення обсягів ввезення.

"Упали" сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапно та цемент – мінус 43%. Руди, шлаки, зола – мінус 60%. Палива мінеральні, нафта, продукти перегонки – мінус 12%, продукти неорганічної хімії – мінус 35%, чорні метали – мінус 18%. Великі категорії, які, на жаль, набагато більші, ніж, наприклад, категорії одягу та взуття", - зазначив Нефьодов.

Тим часом, ситуація щодо ввезених авто на єврономерах виглядає краще, ніж прийнято вважати, звернув увагу посадовець.

"Є вживані авто, які завозяться регулярно. Для них ми намагаємося будувати кращий процес, він все ще не ідеальний. Ми підписуємо договори з міжнародними компаніями, які дають цінову кон'юнктуру. Кількість конфліктів і проблем суттєво зменшилась. Якщо кажемо про специфічну ситуацію "євроблях", тобто машин, які були ввезені раніше і які юридично легально не можна оформити, то, по-перше, ця проблема значно менша, ніж здається зі ЗМІ. Такої кількості машин, як озвучується, – 500 тисяч, немає. Ми оцінюємо, що, можливо, це – максимум 100 тисяч. Велика кількість з них вже розібрана, вони не їздять, або розбиті після аварій", - підкреслив керівник митного органу.

Як повідомляв Укрінформ, У Держмитслужбі запевняють, що за кілька тижнів законопроєкт про криміналізацію контрабанди буде готовий, і його можна буде подавати на погодження.