Нефьодов розповів про масові звільнення митників і боротьбу з "контрабандними кланами"

На сьогодні центральний апарат митниці оновлено на 80%, керівники митних постів - на 40%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Центральний апарат оновлено на 80%, керівники митних постів оновлені десь на 40%. Цей процес продовжується. Ми в процесі звільнення 500 митників (мова про працівників митного напрямку колишньої ДФС). Після цього ми можемо розраховувати на те, що можливості якихось контрабандних кланів суттєво звузяться. А можливості для чесного, "білого" бізнесу, стимули для них бути чесними і "білими" значно зростуть. Це не те, у що ми просто віримо. Це те, що ми намагаємось втілити у життя", - заявив глава митного органу.

На даний момент, за словами Нефьодова, ситуація з впливом цих кланів суттєво не змінилася.

"Працювали і досі працюють. І не тільки з місцевою владою. З правоохоронними органами, інколи й з політиками", - зазначив він.

Нефьодов також повідомив, що після кадрового очищення, яке має завершитися вже поточного року, працівникам митниці планується суттєво підвищити зарплату.

"Ми очікуємо цього року процес, який я неформально називаю переатестацією. Після цього професійним і доброчесним співробітникам я хочу суттєво підняти зарплату. А з рештою – поступово прощатися. Але маю бути відвертим: митниця – все ж не той орган, який можна заповнити студентами з гарними намірами, це – складна робота. Я хотів би, аби середня зарплата рядового інспектора складала до кінця року десь близько 15-18 тисяч гривень "на руки". Зараз – близько 8 тисяч гривень", - підкреслив він.

За словами очільника митниці, буде також проведена функціональна реформа митниці.

"Реформа, з якою я йшов на конкурс ще всередині минулого року і яку ми втілюємо зараз – це концептуальна і функціональна реформа митниці, це зміна підходу до вибору кадрів, це зміна IT-систем, це побудова нових моделей міжнародного співробітництва і це великі інвестиції в інфраструктуру", - повідомив він.

За його словами, контрабандні схеми, які десятиліттями створювалися та працювали в Україні, неможливо зламати за день.

"Чи можуть ці люди, побачивши, що 8 грудня запустили Нову митницю, 9 грудня вирішити: "Все, будемо жити по-новому"? Ні. Вони мають бачити, що одного затримали, іншого затримали, третього затримали. А паралельно з'являються можливості займатися "чистим" експортним бізнесом: не вимагають хабарів, існують механізми вирішення проблем, механізми достукатися до вищого керівництва. Можна навіть керівнику митниці у Facebook написати. Я реально читаю більшість повідомлень, які мені приходять, саме для того, щоб дати цей сигнал", - наголосив Нефьодов.