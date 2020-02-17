Контрабанда тижня: в Одесу намагалися ввезти майже пів мільйона батарейок
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Укрінформ
Співробітники Одеської митниці та Управління СБУ викрили незаконне ввезення в Україну великої партії батарейок та акумуляторів.
Про це голова Держмитслужби Максим Нефьодов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Контрабанда тижня цього разу з Одеси, де в порт прийшов контейнер із 885 тисячами батарейок та акумуляторів. На виїзді з митного термінала контейнер зупинила на переогляд мобільна група Координаційно-моніторингової митниці. І виявилось, що там на 499 тисяч батарейок більше!", - зазначив Нефьодов.
Фото: facebook.com/max.nefyodov