Контрабанда тижня: в Одесу намагалися ввезти майже пів мільйона батарейок

Про це голова Держмитслужби Максим Нефьодов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Контрабанда тижня цього разу з Одеси, де в порт прийшов контейнер із 885 тисячами батарейок та акумуляторів. На виїзді з митного термінала контейнер зупинила на переогляд мобільна група Координаційно-моніторингової митниці. І виявилось, що там на 499 тисяч батарейок більше!", - зазначив Нефьодов.

За його словами, це достатньо типовий "схематоз, коли товару більше (ніж у супровідних документах - ред.) або він дещо відрізняється від заявленого – кожен ж контейнер не вивантажиш і не перериєш".

Тому так важливо будувати ризик-орієнтований підхід, а також інвестувати в митну інфраструктуру (наприклад, в Одесі у митниці немає поки що жодних власних ваг), чим ми паралельно і займаємось, акцентував керівник Держмитслужби.

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Товар вилучили й склали протокол про правопорушення. Частина батарейок може бути контрафактною, підсумував Нефьодов.