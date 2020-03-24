МХП запровадив на своїх підприємства додаткові заходи безпеки

На підприємствах холдингу МХП у зв’язку з поширенням коронавірусу впроваджено посилені заходи безпеки.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

«Заборонено присутність на робочих місцях співробітникам, хворим на будь-які різновиди гострих респіраторних захворювань; проводиться постійний скринінг температури співробітників з метою раннього виявлення будь-якого виду респіраторної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Також, за даними пресслужби, мінімізовано проведення запланованих нарад та відряджень, забезпечено карантинні заходи до робітників, які були у відрядженні або у відпустці за межами України.

Крім того, як запевнили в холдингу, на підприємствах МХП забезпечено постійну наявність та використання медичних масок, антисептичних засобів, обробку ручок дверей, перил та кнопок у ліфтах дезінфікуючими розчинами, додаткову посилену дезінфекцію офісних приміщень та корпоративного транспорту.

Обмежено і доступ гостей до офісних приміщень підрозділів компанії з інформуванням через усі доступні засоби інформації, підкреслили в пресслужбі, додавши, що комунікація з партнерами проводиться дистанційно або в окремо виділених приміщеннях, що будуть ізольовані від тих, в яких розміщені робочі місця персоналу відповідного підприємства.

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«МХП відповідально ставиться до кожного співробітника та до кожного споживача продукції холдингу. Але і кожна людина має ставити в пріоритет власне здоров’я і безпеку. Закликаємо вас дотримуватися рекомендацій ВООЗ, уряду України, не наражати на небезпеку себе і оточуючих», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: МХП