Нафта дорожчає за рахунок посилення заходів економічної підтримки у США

Ціни на нафту зросли у вівторок завдяки надіям, що США невдовзі ухвалять пакет заходів підтримки економіки в боротьбі з коронавірусом на $2 трильйони, який може послабити економічний вплив пандемії і підтримати попит на нафту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $28,02 за барель, що на $0,99 (3,66%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси зросли в ціні на 0,2% - до $27,03 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $1,09 (4,67%) - до $24,45 за барель. Вчора ціна контракту зросла на 3,2% - до $23,36 за барель.

"Ціни на нафту ростуть, головним чином, на тлі ослаблення долара, викликаного безпрецедентними заходами ФРС", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик брокерської компанії OANDA.

Федрезерв у понеділок представив спектр програм для великих компаній, домашніх господарств і малого бізнесу, пославшись на "величезні труднощі", що стоять перед економікою через пандемію коронавірусу.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін у понеділок закликав Сенат оперативно схвалити масштабний пакет заходів економічної підтримки, сказавши, що він терміново необхідний для підтримки малого бізнесу, працівників та компаній таких галузей, як авіаційна, на тлі спалаху коронавірусу.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 28,23 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,52 долара за барель, що на 49 центів вище за рівень закриття торгів ($27,03).