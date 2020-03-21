Саудівці дуже сердиті на Росію, яка три роки поспіль їх "кидала" – експерт

У Саудівській Аравії дуже сердиті на Росію, яка, всупереч домовленостям з ОПЕК про скорочення видобутку нафти, насправді збільшувала його три роки поспіль, а потім узагалі вийшла з угоди.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Емоційна реакція Саудівської Аравії була дуже сильною. Саудівці не хочуть мати справу з Росією, яка їх три роки поспіль "кидала": замість скорочення видобутку РФ насправді збільшувала його. І коли на засідання ОПЕК+ у Відні Москву попросили все-таки трохи скоротити видобуток, вона відмовилася. Тому саудівці зараз дуже сильно сердиті на Росію", - зазначив експерт.

За його словами, в Росії досі сподіваються, що протягом 3-6 місяців на тлі падіння цін їм удасться домовитися з ОПЕК про відновлення співпраці.

"Думаю, що Росія також хотіла б узяти участь у найближчій технічній нараді ОПЕК на рівні експертів. Але не відомо, чи пустять її на цю нараду", - зауважив Крутіхін.

Аналітик припускає, що найближчим часом члени ОПЕК, де головною є Саудівська Аравія, відмовлятимуться від будь-яких контактів із Росією щодо співпраці. Відродження формату ОПЕК+ він вважає можливим "лише через деякий час, наприклад, через два-три роки".

Крутіхін підкреслив, що фактично на нафтовому ринку зараз триває війна, а Саудівська Аравія та її союзники в ОПЕК вирішили по максимуму збільшувати видобуток і потужність своїх промислів.

"Саудити заявили, що збільшують спочатку на 2,5 млн барелів, потім на 3 млн. І справді, у них є такі можливості. Вони починають експлуатувати дуже великі родовища із сортами нафти, що мають попит на ринку. Також вводяться в дію промисли, які багато років лежали в нейтральній зоні між Кувейтом та Саудівською Аравією, і спір щодо яких був вирішений у лютому", - заявив експерт. І додав, що можливостей для збільшення видобутку нафти в РФ він не бачить.

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