У Раді розглядають можливість полегшити кредитне навантаження на бізнес

Комітет Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики спільно з НБУ розглядають можливість полегшити кредитне навантаження на бізнес на час епідемії коронавірусу.

Про це в ефірі "Свободи слова" на каналі "Україна" сказав голова комітету ВРУ з питань фінансової і податкової політики Данило Гетьманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вивчаємо досвід інших країн, ми співвідносимо ті заходи, які вживаються в інших країнах, з можливостями України. Проводимо переговори з закордонний партнерами - в тому числі, з МВФ, іншими фінансовими організаціями", - сказав глава комітету.

За його словами, крім уже зроблених кроків, ведеться обговорення з Національним банком, яким саме чином можна полегшити кредити для підприємців.

Читайте також: НБУ напрацьовує механізм кредитних канікул для позичальників на час карантину

"Ми на кожному напрямку державної політики в галузі фінансів розробляємо план. Але ми, на жаль, обмежені наявними можливостями", - констатував Гетьманцев.