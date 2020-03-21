У Раді розглядають можливість полегшити кредитне навантаження на бізнес
Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики спільно з НБУ розглядають можливість полегшити кредитне навантаження на бізнес на час епідемії коронавірусу.
Про це в ефірі "Свободи слова" на каналі "Україна" сказав голова комітету ВРУ з питань фінансової і податкової політики Данило Гетьманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми вивчаємо досвід інших країн, ми співвідносимо ті заходи, які вживаються в інших країнах, з можливостями України. Проводимо переговори з закордонний партнерами - в тому числі, з МВФ, іншими фінансовими організаціями", - сказав глава комітету.
За його словами, крім уже зроблених кроків, ведеться обговорення з Національним банком, яким саме чином можна полегшити кредити для підприємців.
"Ми на кожному напрямку державної політики в галузі фінансів розробляємо план. Але ми, на жаль, обмежені наявними можливостями", - констатував Гетьманцев.