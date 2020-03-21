НБУ ініціює пільговий режим для обслуговування кредитів - Рожкова

Національний банк України наступного тижня затвердить правила, які банки мають використовувати, щоб надати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу та населення.

Про це в ефірі "Свободи слова" на каналі "Україна" сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні розробили і наступного тижня затвердимо правила, які банки мають використовувати, щоб надати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу та населення. Усім без винятку. Друге - ми не вводимо і не плануємо вводити жодних обмежень щодо роботи банківської системи", - зазначила Рожкова.

Разом з тим, за її словами, НБУ готовий підтримувати банківську систему в режимі рефінансування, якщо така потреба буде.

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"Ми також знизили фактично до нуля вартість безготівкових операцій комерційних банків. Очікуємо такого самого кроку від комерційних банків - зниження вартості операцій онлайн. Ми кожного дня як НБУ присутні на валютному ринку, щоб згладжувати валютні коливання", - розповіла Рожкова.

Вона додала, що наслідки кризи важко прогнозувати.

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"Це вперше, коли причиною кризи стала пандемія. І жодна країна світу, жоден центральний банк не мають досвіду, що робити у такі ситуації. Тому природно, що населення та бізнес почуваються непевно, настрої негативні. Все це ще більш поглиблює потенційні наслідки кризи... Але наша економіка входить у цей шторм сильнішою, ніж була раніше", - підкреслила Рожкова.