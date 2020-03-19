НБУ зупинив виїзні перевірки банків на період карантину

Національний банк призупинив виїзні перевірки банків та інших фінустанов на період надзвичайних заходів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк зупинив проведення усіх видів виїзних перевірок банків та інших фінансових установ на період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу (COVID-19)", - ідеться в повідомленні.

Також на час карантину зупиняються перевірки, розпочаті до ухвалення цього рішення. Такі перевірки продовжаться після припинення карантину з урахуванням часу, що минув до його встановлення.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку №34 від 18 березня 2020 року "Про зупинення проведення виїзних перевірок банків".

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Як повідомляв Укрінформ, з 19 березня 2020 року НБУ запровадив довгострокове рефінансування банків до 5 років для підтримки кредитування та ліквідності банків.