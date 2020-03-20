З Угорщини в Україну вантажівки можуть потрапити лише через ПП «Тиса»

Вантажні перевізники, які прямують через Угорщину в Україну, мають рухатися виключно через пункт пропуску «Тиса».

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.

«Угорщина нагадує міжнародним перевізникам про правила перетину її кордонів. Транспортні перевізники, які здійснюють рух у напрямку Угорщини, з Угорщини або транзитом через територію Угорщини, можуть безперешкодно перетинати угорський державний кордон та здійснювати рух територією Угорщини. Вантажівки, які прямують в Україну, мають використовувати виключно п/п «ТИСА» (Чоп-Загонь)», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вантажівки, які прибувають з Італії, Китаю, Південної Кореї, Ірану та Ізраїлю, мають пройти процедуру пропуску та оформлення транспортних засобів в індивідуальному порядку.

Під час транзиту вантажні транспортні засоби, які прибувають на кордон Угорщини з території Італії через Хорватію, Словенію та Австрію, мають рухатися визначеними угорською владою гуманітарними коридорами з інтервалом у 10 хв., групами по 15 вантажівок.

Маршрут можна побачити на карті визначених гуманітарних коридорів.

Зупинки дозволяються виключно у визначених та відповідно позначених АЗС/зонах відпочинку.

Транспортні засоби отримують від представників поліції відповідні наклейки з позначеннями. У кабіні водія може перебувати тільки водій, перевезення пасажирів не допускається.

Під час оформлення виїзду з території Угорщини поліція застосовує прискорену процедуру прикордонного оформлення.

У Держмитслужбі також надали інформацію для українських перевізників, які прямують в Україну через території Австрії та Словаччини. Їм необхідно дотримуватися встановленого словацькою стороною маршруту та санітарних вимог і після завантаження/розвантаження якнайшвидше залишити територію Словаччини.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінінфраструктури, транспортні засоби, які було заблоковано на італійсько-словенському кордоні, прямують до України двома маршрутами.

Перший потік вантажівок 16 березня залишив територію Італійської Республіки, проїхавши через Австрію та Словаччину.

Із 17 березня запрацював погоджений маршрут зі Словенією та Угорщиною.

За 17 днів березня до України завезли продуктів харчування на 40 тис. тонн більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Загалом імпорт продуктів харчування становив 158 тис. тонн, його вартість - 211 млн дол. Це майже 8 000 повністю заповнених фур на 20 тонн.