Для українських вантажівок зі Словенії відкрили ще один спецкоридор

Українські вантажівки, які наразі знаходяться на італійсько-словенському кордоні, повернуться спеціальним маршрутом Італія-Австрія-Словаччина-Україна.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Facebook.

"За результатами переговорів з іншими країнами... досягнута домовленість про забезпечення транзиту територією Словенії та Угорщини і українські вантажівки, які знаходяться на італійсько-словенському кордоні в першій же колоні вирушають до України в супроводі словенської поліції", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що транзит для українських перевізників через Угорщину передбачений виключно при заїзді з території Словенії.

"Проте, для оперативного формування кор переліку транспортних засобів, просимо перевізників, які не отримали дозволи Австрії та Словаччини для руху по погодженому сторонами маршруту Італія-Австрія-Словаччина-Україна і наразі заблоковані на кордоні, невідкладно заповнити форму за посиланням", - додали у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Також було закрито кордон Хорватія - Словенія для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії та кордон Угорщина - Словенія для всього руху з Італії до Угорщини.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 14 березня повідомив, що на кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших і українські перевізники. Того ж дня перша група транспортних засобів перетнула італійсько-словенський кордон. Вантажівки та автобуси, серед яких були й українські, рушили до своїх країн.

Також 16 березня повідомлялося, що Україна та інші країни визначили гуманітарний коридор за маршрутом Словенія - Хорватія - Сербія - Румунія, яким зможе повернутися український вантажний транспорт.