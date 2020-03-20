Економіка США увійшла в рецесію - Bank of America

В економіці Сполучених Штатів почалися рецесія через невизначеність у світі.

Про це заявила економістка Bank of America Мішель Маєр, повідомляє CNBC.

«Ми офіційно заявляємо, що (американська – ред.) економіка увійшла в рецесію … приєднавшись до решти світу. Це є глибоким стрибком вниз», - написала вона.

За її словами, країні загрожує зростання безробіття, втрата впевненості споживачів та знищення статків людей.

Маєр прогнозує, що американська економіка впаде у другому кварталі на 12%, а за рік ВВП США зменшиться на 0,8%.

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Як повідомлялося, Європейський центральний банк (ЄЦБ) скоригує свій попередній прогноз щодо економічного зростання в єврозоні на 0,8% у 2020 році, оскільки імовірність рецесії відчутно зросла.