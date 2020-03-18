Європейський центробанк попереджає про сценарій рецесії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) скоригує свій попередній прогноз щодо економічного зростання в єврозоні на 0,8% у 2020 році, оскільки імовірність рецесії відчутно зросла.

Про це член ради директорів Європейського центрального банку Ізабель Шнабель заявила в інтерв’ю німецькій газеті DIE ZEIT, яке вийде 19 березня.

«Ми переживаємо дуже важкий економічний шок. Імовірність рецесії помітно зросла», - констатувала Шнабель.

Останній прогноз ЄЦБ щодо зростання єврозони в цьому році становив 0,8%.

«Це застаріло. Нам обов'язково доведеться значно скоригувати прогноз», - наголосила Шнабель.

Нині, за її словами, гострої банківської кризи немає. Однак треба уважно стежити за ситуацією, щоб можна було швидко реагувати на нові події належним чином. На сьогодні центробанк особливо пильно стежить за кредитними ринками компаній та держав.

ЄЦБ закликає європейські уряди дати спільну відповідь коронакризі, у тому числі фінансову.

«Зараз необхідна європейська солідарність, в тому числі фінансова. Грошово-кредитна політика не може вирішити цю кризу самостійно. Нам також потрібна сильна фіскальна реакція, в ідеалі на європейському рівні», - сказала Шнабель.

Тиждень тому ЄЦБ прийняв великий пакет заходів для заспокоєння ринків. Але вони не досягли мети, бо не заспокоїли інвесторів і не зупинили падіння фондових індексів.

Шнабель вважає, що «не всі учасники ринку відразу зрозуміли всі компоненти програми». Одна з керівників ЄЦБ запевнила, що банк готовий задіяти все, що є в його розпорядженні, щоб протистояти проявам кризи на ринку.

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Як повідомлялось, Європейський центральный банк на засіданні 12 березня 2020 року не змінював ставки, проте оголосив про пакет стимулюючих заходів в умовах поширення коронавірусу.