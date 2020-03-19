Салтівський м'ясокомбінат збільшить поставки у фірмові магазини у 1,5 раза

Салтівський м'ясокомбінат тимчасово призупиняє поставки продукції посередникам і з 20 березня збільшує в 1,5 раза поставки свіжого м'яса та іншої продукції у фірмові магазини

Про це повідомляє пресслужба м'ясокомбінату з посиланням на директора підприємства Михайла Бондаренка.

"З метою недопущення дефіциту товару і запобігання ціновим спекуляціям ми прийняли для себе ряд непростих рішень:

тимчасово призупинити поставки свіжого м'яса посередникам і направити весь обсяг виробленої продукції в нашу фірмову мережу;

збільшити виробництво і обсяг поставок в наші фірмові магазини в 1,5 раза, починаючи з 20 березня 2020 року", - цитує пресслужба звернення директора підприємства.

Також Бондаренко пообіцяв збільшити швидкість обслуговування у фірмових магазинах комбінату з дотриманням усіх рекомендованих заходів безпеки.

Рішення про перехід на реалізацію продукції виключно через фірмові магазини він пояснив різким зростанням попиту на свіже м'ясо та іншу продукцію підприємства, а також непоодинокими випадками "неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в торгових точках".

"З сьогоднішнього дня наші виробничі потужності працюють в повну силу, а логістика готова до збільшення частоти поставок. Я гарантую, що в наших фірмових магазинах буде тільки якісний товар за чесною ціною", - підсумував Бондаренко.

Як повідомлялось, ТОВ " Салтівський м'ясокомбінат" (м.Харків) - одне з найбільших підприємcтв України у сфері м'ясопереробки і виробництва м'ясних та ковбасних виробів; працює з 2003 року.

М’ясні вироби і свіже м’ясо покупці можуть придбати у понад 600 фірмових магазинів, розташованих у Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Кам'янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську.

У 2019 році підприємство відкрило понад 50 нових магазинів у різних куточках України.

Фото: Салтівський м'ясокомбінат