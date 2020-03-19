Виробництво зерна цьогоріч зменшиться на 10,3% – експерти

Виробництво зернових та зернобобових культур в Україні у 2020 році зменшиться до 67,4 млн тонн або на 10,3% порівняно із 2019 роком.

Про це заявив директор Інститут аграрної економіки (ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомляє пресслужба ІАЕ.

«За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, у 2020 році обсяги виробництва зернових та зернобобових культур в Україні складуть 67,4 млн тонн. Це на 7,7 млн тонн, або на 10,3% менше за історично рекордний урожай зернових у 2019 році», - зазначив Лупенко.

Він пояснив, що таке зниження відбудеться переважно за рахунок зменшення виробництва озимої пшениці – до 24,2 млн тонн (на 12,5%), кукурудзи на зерно – до 32,2 млн тонн (на 10,3%) та ячменю – до 8,1 млн тонн (на 8,7%).

Втім, зауважив науковець, виробництво жита зросте на 6,7% (до 355,4 тис. тонн), ярої пшениці – на 5,3% (до 696,8 тис. тонн), гречки – на 13,3% (до 96,4 тис. тонн), гороху – на 20,0% (до 687,4 тис. тонн), рису – на 0,2 % (до 54,5 тис. тонн).

По решті зернових культур також прогнозується невеликий спад.

Читайте також: Україна на чверть збільшила експорт зернових та зернобобових

Керівник ІАЕ наголосив, що з урахуванням погодних умов та зниження доходності виробництва основних сільськогосподарських культур торік, прогнозні показники визначалися за песимістичним сценарієм, тоді як за усередненим прогнозом зниження обсягів виробництва зернових становитиме не більше 3%.