Україна на 40 тисяч тонн збільшила імпорт продовольства

З 1 по 17 березня до України ввезли на 40 тис. тонн більше продовольчих товарів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це написала пресслужба Державної митної служби у Facebook.

«На 40 тисяч тонн більше завезли до України продуктів харчування за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року», - йдеться у повідомленні.

Загалом за вказаний період імпорт продуктів харчування становив 158 тис. тонн на 211 млн доларів, зокрема:

молочних продуктів, яєць, натурального меду — 3,177 тис. тонн (на 312% більше, ніж за 1-17 березня 2019 року) вартістю 13,6 млн доларів;

готових продуктів із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби — 6,166 тис. тонн (на 83% більше) вартістю 12,3 млн доларів; фруктів, їстівних плодів та горіхів — 45,837 тис. тонн (на 3% більше) вартістю 33,9 млн доларів;

овочів, їстівних коренеплодів і бульб — 38,908 тис. тонн (на 138% більше) вартістю 20,4 млн доларів;

молока та маслянки — 921 тонн (на 163% більше) вартістю 1,2 млн доларів;

риби свіжої не обробленої — 2 493 тонни (на 73% більше) вартістю 14 млн доларів;

риби і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних — 14,381 тис. тонн (на 0,5% більше) вартістю 18,8 млн доларів;

кави, чаю, мате або парагвайського чаю та прянощів — 1,293 тис. тонн (на 30% більше) вартістю 4,3 млн доларів;

екстрактів, есенцій та концентратів кави, сиропів, соусів, супів — 3,854 тис. тонн (на 23% більше) вартістю 25,1 млн доларів;

алкогольних та безалкогольних напоїв та оцту — 16,61 тис. тонн (на 65% більше) вартістю 23 млн доларів.