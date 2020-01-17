Виробництво молока в Україні зменшилося на 3,7% — Держстат

За 2019 рік виробництво молока в Україні зменшилось на 3,7% у порівнянні з 2018 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У минулому році в Україні було вироблено близько 9,69 млн тонн молока, що на 3,7% менше, ніж за 2018 рік. У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 2,72 млн тонн молока (на 1,4% менше, ніж у 2018 році), господарства населення — 6,97 млн тонн (на 4,6% менше).

Найбільше молока у 2019 році виробили у Вінницькій області — 764,4 тис. тонн (на 7,3% менше, ніж за 2018 рік); на другому місці — Полтавська (758,7 тис. тонн; на 0,4% менше), на третьому — Хмельницька (640,0 тис. тонн; на 2,6% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока у 2019 році продемонстрували у Луганській (125,2 тис. тонн; на 1,4% менше, ніж у 2018 році), Донецькій (173,4 тис. тонн; на 7,0% менше) та Запорізькій (220,1 тис. тонн; на 9,8% менше) областях.

Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2018 році в Україні було вироблено 10,06 млн тонн молока; на 2,1% менше, ніж у 2017 році.