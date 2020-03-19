Європейський центробанк підтримає економіку програмою на €750 мільярдів
Укрінформ
Європейський центральний банк розробив програму викупу цінних паперів на загальну суму 750 мільярдів євро, щоб підтримати економіку Євросоюзу під час пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє DW.
"Європейський центральний банк (ЄЦБ) повідомив у середу, 18 березня, про запуск програми з викупу цінних паперів приватного та державного секторів на загальну суму 750 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином ЄЦБ хоче підтримати європейську економіку, зростання якої уповільнюється через коронавірус. Ця програма розрахована до кінця 2020 року.
Як повідомлялось, Європейський центральний банк на засіданні 12 березня 2020 року не змінював ставки, проте оголосив про пакет стимулюючих заходів в умовах поширення коронавірусу.