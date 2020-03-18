"СпецТехноЕкспорт" продовжує постачати оборонну продукцію за кордон

Компанія "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажила чергову партію оборонної продукції для іноземного замовника.

По це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«В умовах особливого режиму роботи концерну та карантину в Україні компанія продовжує здійснювати усі банківсько-фінансові операції, що передбачені діючими договорами, та виконує усі взяті на себе зобов’язання з постачання оборонної продукції. Водночас, "СпецТехноЕкспорт" відтермінував заплановані раніше закордонні відрядження своїх співробітників для проведення переговорів та укладання нових контрактів», - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що компанія реалізовує антикризові заходи для захисту працівників та забезпечення безперебійності бізнес-процесів і більшість працівників компанії переведено на дистанційний режим роботи та забезпечено усіма необхідними технічними засобами для виконання своїх функцій. Представники окремих структурних підрозділів, які в силу особливостей службових обов’язків не можуть працювати поза офісом, забезпечені усіма необхідними умовами та засобами для мінімізації ризиків для їх здоров’я.

Наразі особливий режим роботи в умовах поширення інфекції коронавірусу Covid-19 в Україні та світі не вплинув на операційну діяльність "СпецТехноЕкспорту", запевнили в Укроборонпромі.