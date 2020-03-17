Банки працюють у звичайному режимі - Рожкова

Банки продовжують працювати у звичайному режимі, а проблеми з наявністю готівкового долара у банках скоро будуть вирішені.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Банківські відділення продовжують працювати у звичайному режимі. Працівники банківських відділень отримали всі необхідні інструктажі щодо дезінфекції, тому у зв'язку з цим робота відділень може перериватись. Нічого страшного в цьому немає. Всі контакт-центри банків працюють у посиленому режимі",- сказала Рожкова.

Вона також зазначила, що останніми днями регулятор бачить невпевненість клієнтів на ринку.

"Хочемо сказати наступне: коштів в банківській системі абсолютно достатньо для виконання всіх зобов'язань. Є певні складнощі з наявністю готівкового долара, але це пов'язано з тим, що готівкову іноземну валюту банківський сектор до заходів, пов'язаних із карантином, завозив літаками з-за кордону. Як ви знаєте пасажирські перевезення призупинено не лише в Україні, тому є тимчасові ускладнення. Ми зараз з банками працюємо над тим, аби вирішити це питання та налагодити іншу систему доставки готівки іноземної валюти",- сказала перший заступник голови НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк для попередження та мінімізації потенційного негативного впливу на фінансову систему від поширення коронавірусу зберігатиме присутність на валютному ринку, підтримуватиме ліквідність банків через рефінансування.

У період із 10 по 13 березня 2020 року Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для згладжування курсових коливань.

Облікову ставку з 13 березня 2020 року знижено до 10%.